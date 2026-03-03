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3 марта, 19:44

Роналду не покидал Саудовскую Аравию на фоне конфликта на Ближнем Востоке

Игнат Заздравин
Корреспондент

Инсайдер Фабрицио Романо опроверг информацию о том, что нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду покинул Саудовскую Аравию на фоне конфликта на Ближнем Востоке.

Ранее в ряде зарубежных СМИ сообщалось, что частный самолет 41-летнего португальца стоимостью 61 миллион фунтов вылетел из страны после атаки дронов на посольство США в Эр-Рияде и направился в Мадрид.

«Сообщения в СМИ о том, что Криштиану Роналду покинул Саудовскую Аравию со своей семьей, не соответствуют действительности. Это фейковые новости, поскольку Криштиану сейчас тренируется на базе «Аль-Насра». Криштиану не покидал Саудовскую Аравию, чтобы вернуться в Мадрид», — написал Романо на своей странице в социальной сети X.

Также «Аль-Наср» опубликовал фотографии с тренировки, на которых запечатлен Роналду вместе с партнерами по команде. Футболист проживает в столице Саудовской Аравии вместе со своей невестой Джорджиной Родригес и пятью детьми.

28 февраля Израиль и США начали военную операцию против Ирана. Впоследствии сообщалось об ответных ударах по американским военным объектам на Ближнем Востоке, в том числе о попадании по посольству США в Эр-Рияде.

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Криштиану Роналду
ФК Аль-Наср
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