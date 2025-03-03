Роналду назвал своих кумиров
Форвард «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду назвал своих кумиров.
«Роналдо и Роналдинью оставили после себя наследие и историю. Я могу сказать, что выиграл больше индивидуальных титулов, чем они, но оба они становились чемпионами мира. Я вырос, наблюдая за их игрой, и скажу, что они оба мои кумиры. Не так важно, кто из них лучше. Главное — они внесли свой вклад в историю футбола», — цитирует Роналду Give me Sport.
40-летний Роналду забил 925 голов в течение своей карьеры.
Источник: Give me Sport
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