Роналду назвал своих кумиров

Форвард «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду назвал своих кумиров.

«Роналдо и Роналдинью оставили после себя наследие и историю. Я могу сказать, что выиграл больше индивидуальных титулов, чем они, но оба они становились чемпионами мира. Я вырос, наблюдая за их игрой, и скажу, что они оба мои кумиры. Не так важно, кто из них лучше. Главное — они внесли свой вклад в историю футбола», — цитирует Роналду Give me Sport.

40-летний Роналду забил 925 голов в течение своей карьеры.