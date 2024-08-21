Роналду набрал более 4 миллионов подписчиков на своем новом YouTube-канале

Форвард «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду установил рекорд на YouTube. Футболист объявил о запуске канала сегодня, 21 августа.

«Конец ожиданию! Наконец у меня появился YouTube-канал! Подписывайтесь и присоединяйтесь ко мне в этом новом путешествии», — написал Криштиану.

За полтора часа он набрал 1 миллион подписчиков, что является рекордом видеосервиса. На данный момент на канал Роналду подписаны более 4 миллионов человек.

Прошлый рекорд принадлежал корейской певице Дженни Ким, которой потребовалось 7 часов для того, чтобы набрать 1 миллион подписчиков.

39-летний Роналду с «Аль-Насром» проиграл в матче за Суперкубок Саудовской Аравии «Аль-Хилялю» со счетом 1:4.