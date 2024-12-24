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Роналду искупался в прорубе после бани на отдыхе в Финляндии

Алина Савинова
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Криштиану Роналду.
Фото соцсети

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду показал, как проводит время в Финляндии, куда он отправился в отпуск со своей семьей.

39-летний футболист в своих соцсетях опубликовал фото с голым торсом на морозе и выложил видео, на котором после бани искупался в прорубе в минусовую погоду. Под постом со снимком Роналду поздравил всех с Рождеством.

В нынешнем сезоне нападающий провел 19 матчей за «Аль-Наср» во всех турнирах, отметившись 16 голами и тремя результативными передачами. Он выступает за саудовский клуб с января 2023 года.

Роналду является пятикратным обладателем «Золотого мяча», также он пять раз становился победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы и победителем Лиги наций.

Криштиану Роналду
Футбол
ФК Аль-Наср
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