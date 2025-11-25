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25 ноября 2025, 15:20

Роналду и Джорджина Родригес сыграют свадьбу на острове Мадейра

Сергей Ярошенко

Свадьба нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду и его невесты Джорджины Родригес состоится на острове Мадейра, сообщает Jornal da Madeira.

По информации источника, церемония пройдет в соборе родного города футболиста Фуншале. После этого состоится торжественный прием в одном из самых дорогих местных отелей. Свадьба пройдет в закрытом формате после чемпионата мира 2026 года и до старта сезона в Саудовской Аравии.

11 августа стало известно, что 40-летний футболист сделал предложение Джорджине.

Роналду и Родригес состоят в отношениях с 2016 года. Их первая дочь родилась в 2017 году. В апреле 2022-го у пары появились близнецы: мальчик и девочка, но мальчик умер во время родов. У Роналду также есть еще трое детей.

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Криштиану Роналду
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