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Роналду грозит арест за христианский жест после гола в матче «Аль-Насра»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Криштиану Роналду.
Фото AFP

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду перекрестился после гола в матче Кубке арабских чемпионов с «Аль-Шортой» (1:0) и нарушил закон Саудовской Аравии. В стране запрещено демонстрировать христианские жесты на публику.

Сообщается, что 38-летнему игроку за данное действие грозит арест. В Саудовской Аравии любые христианские жесты являются преступлением, так как считается, что человек, их демонстрирующий, стремится обратить других в свою веру.

Отметим, что ранее за подобное уже арестовывали футболиста. Экс-игрок «Аль-Насра» Хуан Пабло Пино был задержан за татуировку с изображением Иисуса Христа.

В финале Кубка арабских чемпионов «Аль-Наср» сыграет с «Аль-Хилялем». Матч пройдет в субботу, 12 августа. Начало встречи — 21.00 мск.

Криштиану Роналду. Гол Роналду с пенальти вывел «Аль-Наср» в финал клубного кубка арабских чемпионов
Криштиану Роналду
Футбол
ФК Аль-Наср
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