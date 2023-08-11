Роналду грозит арест за христианский жест после гола в матче «Аль-Насра»

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду перекрестился после гола в матче Кубке арабских чемпионов с «Аль-Шортой» (1:0) и нарушил закон Саудовской Аравии. В стране запрещено демонстрировать христианские жесты на публику.

Сообщается, что 38-летнему игроку за данное действие грозит арест. В Саудовской Аравии любые христианские жесты являются преступлением, так как считается, что человек, их демонстрирующий, стремится обратить других в свою веру.

Отметим, что ранее за подобное уже арестовывали футболиста. Экс-игрок «Аль-Насра» Хуан Пабло Пино был задержан за татуировку с изображением Иисуса Христа.

В финале Кубка арабских чемпионов «Аль-Наср» сыграет с «Аль-Хилялем». Матч пройдет в субботу, 12 августа. Начало встречи — 21.00 мск.