Роналду: «Чемпионат Саудовской Аравии сильнее лиги 1»

Португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду считает чемпионат Саудовской Аравии сильнее французской лиги 1.

«Конечно. Попробуйте побегать при температуре в 38, 39 или 40 градусов. Во Франции есть только «ПСЖ». Остальные команды закончились», — заявил Роналду на премии Globe Soccer Awards, где победил в номинации «Лучший игрок Ближнего Востока 2024 года»

Роналду перебрался в Саудовскую Аравию зимой 2023 года. В нынешнем сезоне 39-летний форвард провел 19 матчей за «Аль-Наср» во всех турнирах, забив 16 голов и сделав 3 результативные передачи.

Ранее в своей карьере Роналду выступал за «Манчестер Юнайтед», «Ювентус», «Реал» и «Спортинг».