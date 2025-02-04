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Роналду: «Мне нравилось забивать голы на «Камп Ноу» и затыкать фанатов «Барселоны»

Алина Савинова
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Португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду поделился воспоминаниями об атмосфере на домашнем стадионе «Барселоны» «Камп Ноу» во время матчей сине-гранатовых и «Реала», за который он выступал.

«Мне нравилось играть там [на «Камп Ноу»] и забивать голы. Это был стадион, где меня пытались задеть, освистывали, но мне было все равно на их оскорбления. Я просто думал о том, как забить, чтобы заткнуть этих людей», — сказал Роналду в интервью журналисту Эду Агирре.

По словам футболиста, ему больше нравилось забивать на «Камп Ноу», чем на «Сантьяго Бернабеу» — стадионе «Реала».

Роналду играл за «сливочных» с 2009 по 2018 год. Всего он провел 438 матчей за мадридскую команду, в которых отметился 450 голами и 131 результативной передачей. Вместе с «Реалом» португалец дважды становился чемпионом Испании и четыре раза — победителем Лиги чемпионов.

 

Криштиану Роналду
Футбол
ФК Барселона
ФК Реал
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