Полузащитник «Челси» Палмер выбрал между Роналду и Месси

Полузащитник «Челси» Коул Палмер рассказал, кого считает величайшим игроком всех времен — форварда сборной Аргентины и «Интер Майами» Лионеля Месси или нападающего национальной команды Португалии и «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

«Роналду или Месси? Выбираю Лионеля», — цитирует Палмера Sportskeeda.

В минувшем сезоне 39-летний Роналду провел за клуб из Саудовской Аравии 45 матчей во всех турнирах, в которых отметился 44 голами и 13 результативными передачами.

37-летний Месси принял участие в 15 играх «Интер Майами» в 2024 году. На его счету 14 забитых мячей и 11 голевых передач.