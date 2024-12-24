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Отец Неймара — о переходе бразильца из «Барселоны» в «ПСЖ»: «Он не хотел занимать место Месси»

Алина Савинова
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Отец нападающего «Аль-Хиляля» Неймара рассказал о причинах перехода футболиста из «Барселоны» в «ПСЖ» в 2017 году.

«Переход в «ПСЖ» был его решением. В то время мы были в очень сложной ситуации в «Барселоне», поскольку не знали, что думает спортивный менеджмент. Казалось, в клубе хотели, чтобы он занял место Месси, а Неймар этого не хотел», — сказал Неймар-старший в подкасте Jota Jota Podcast.

Он отметил, что пытался уговорить сына остаться в «Барсе», но футболист не был готов стать главной звездой клуба и взять на себя ответственность за команду.

Неймар выступал за «Барселону» с 2013 по 2017 год. Вместе с сине-гранатовыми он дважды становился чемпионом Испании, трижды — обладателем Кубка страны, а также победителем Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА. В составе «парижан» бразилец пять раз выиграл чемпионат Франции, по три раза — Кубок и Суперкубок страны.

Неймар Сантос
Футбол
ФК Барселона
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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