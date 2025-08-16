Футбол
16 августа, 03:15

Отавио может покинуть «Аль-Наср»

Евгений Козинов
Корреспондент

Полузащитник «Аль-Насра» Отавио является приоритетной целью для «Аль-Дирии», сообщил в соцсети X инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, также интерес к 30-летнему португальцу проявляют турецкие клубы.

Отавио перешел в «Аль-Наср» в 2023 году. Действующий контракт игрока рассчитан до 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.

В сезоне-2024/25 Отавио сыграл в 40 матчах во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 8 голевых передач.

