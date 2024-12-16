Неймар вернулся к тренировкам после разрыва подколенного сухожилия

Нападающий «Аль-Хиляля» Неймар приступил к тренировкам на поле после травмы, сообщает пресс-служба саудовского клуба в соцсетях.

4 ноября 32-летний футболист получил разрыв подколенного сухожилия в матче общего этапа азиатской Лиги чемпионов с «Эстеглялем» (3:0) и выбыл из строя. До этого бразилец на протяжении года восстанавливался от травмы крестообразных связок колена и разрыва мениска, после чего принял участие только в двух играх и снова травмировался.

Ранее появилась информация о том, что «Аль-Хиляль» рассматривает возможность расторжения контракта с бразильским нападающим.

Неймар перешел в клуб из Саудовской Аравии из «ПСЖ» летом 2023-го. Французский клуб получил за трансфер игрока 90 миллионов евро без учета бонусов.