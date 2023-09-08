Неймар считает саудовскую лигу лучше французской

Нападающий «Аль-Хиляля» Неймар заявил, что чемпионат Саудовской Аравии стал лучше чемпионата Франции из-за перехода именитых игроков минувшим летом.

«С теми именами, которые появляются сегодня в чемпионате Саудовской Аравии, эта лига могла бы быть лучше, чем лига 1», — приводит BeFootball слова Неймара.

15 августа «Аль-Хиляль» объявил о переходе Неймара из «ПСЖ». По данным Фабрицио Романо, 31-летний бразилец подписал двухлетний контракт на сумму около 300 миллионов евро (с бонусами — до 400 миллионов). Стоимость трансфера оценивается в 90 миллионов евро (портал Transfermarkt).