Неймар приехал на арену перед боем Бетербиева и Бивола в Эр-Рияде

Футболист «Аль-Хиляля» Неймар приехал на арену в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), где пройдет боксерский вечер.

32-летний бразилец будет присутствовать на вечере в качестве гостя. Главным событием турнира станет титульный бой в полутяжелом весе между россиянами Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом.

Бой состоится в ночь с 12 на 13 октября. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

33-летний Бивол выиграл все 23 поединка в профессиональной боксерской карьере. У 39-летнего Бетербиева 20 побед в 20 боях.