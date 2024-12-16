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Сегодня, 09:22

Неймар назвал лучший период своей профессиональной карьеры

Алина Савинова
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Нападающий «Аль-Хиляля» Неймар считает выступление за «ПСЖ» лучшим этапом своей профессиональной карьеры.

«Мои лучшие спортивные годы были в «ПСЖ». Но это было грустно, потому что у меня часто были очень серьезные травмы, которые длились три-четыре месяца. Это меня очень беспокоило. Но с точки зрения футбола Неймар из «ПСЖ» был лучшим Неймаром за всю мою карьеру», — цитирует Неймара RMC Sport.

Неймар играл за «ПСЖ» с 2017 по 2023 год. Всего за парижан он провел 173 матча, в которых отметился 118 голами и 77 результативными передачами. Вместе с командой он стал пятикратным чемпионом Франции.

Также в своей карьере бразилец выступал за «Сантос» и «Барселону», с которой выиграл Лигу чемпионов.

Неймар Сантос
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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