Неймар назвал чушью информацию о требовании уволить главного тренера «Аль-Хиляля»

Форвард «Аль-Хиляля» Неймар отреагировал на слухи о том, что он требует уволить главного тренера команды Жорзе Жезуша.

31-летний бразилец оставил комментарий под новостью об этом в соцсетях.

«Это чушь... Вам нужно перестать верить подобным вещам. Такие страницы с миллионами подписчиков не должны публиковать фейковые новости! Со всем уважением, которое может быть в мире, я прошу вас прекратить это. Это проявление огромного неуважения», — написал Неймар.

24 сентября сообщалось, что Неймар потребовал уволить Жезуша из-за того, что тренер раскритиковал поведение форварда в матче Азиатской Лиги чемпионов против «Навбахора» из Узбекистана (1:1). Тогда Неймар толкнул одного из соперников и ударил в него мячом.

Неймар перешел в «Аль-Хиляль» в летнее трансферное окно из «ПСЖ». Он провел за клуб из Саудовской Аравии 3 матча, отметившись двумя голевыми передачами.

25 сентября Неймар не попал в заявку «Аль-Хиляля» на игру с «Аль-Джабалайном» (1:0) в Кубке Короля.