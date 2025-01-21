Неймар получит 65 миллионов долларов за расторжение контракта с «Аль-Хилялем»

Бразильский вингер «Аль-Хиляля» Неймар намерен расторгнуть контракт с саудовским клубом и получить компенсацию, сообщает Globo Esporte.

Если договор будет досрочно расторгнут, футболист все равно рассчитывает на выплату 65 миллионов долларов — суммы, полагающейся ему в качестве зарплаты до конца срока соглашения, которое рассчитано до лета 2025 года.

Ранее сообщалось, что Неймар хотел бы вернуться в родной клуб «Сантос», где он начинал свою карьеру.

Неймар провел два матча в текущем сезоне, сыграв в общей сложности 42 минуты. С ноября он восстанавливается после повреждения бедра, а до этого пропустил год из-за разрыва крестообразных связок.

Неймар перешел в «Аль-Хиляль» из «ПСЖ» в августе 2023 года. Ранее форвард также выступал за «Барселону» и «Сантос».