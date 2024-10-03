Неймар может вернуться в «Барселону» следующим летом

Бразильский нападающий «Аль-Хиляля» Неймар может вернуться в «Барселону» следующим летом, информирует Sport.es.

По данным источника, главная трансферная цель каталонцев на лето 2025 года — форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд. В случае, если сделку не удастся провернуть, сине-гранатовые будут добиваться возвращения Неймара, который может стать свободным агентом. «Барселону» привлекает вариант бесплатного подписания высококачественного вингера.

Неймар выступал за «Барселону» с июля 2013-го по август 2017 года. Летом прошлого года бразилец подписал двухлетний контракт с «Аль-Хилялем». С тех пор футболист провел пять матчей за саудовскую команду, после чего получил травму крестообразной связки.

Рыночная стоимость 32-летнего Неймара, согласно данным Transfermarkt, составляет 30 миллионов евро.