Неймар купил в Дубае пентхаус стоимостью 54 миллиона долларов

Нападающий «Аль-Хиляля» Неймар приобрел пентхаус в Дубае стоимостью 54,45 миллиона долларов, сообщает Mansion Global.

32-летний бразилец стал владельцем одного из так называемых «небесных дворцов» в жилом комплексе Bugatti Residences. В апартаментах есть лифт для перевозки автомобилей прямо в пентхаус и частный бассейн с панорамным видом на центр Дубая.

Фотографии с официальной церемонии подписания договора опубликованы в соцсетях застройщика Binghatti.

Неймар выступает за «Аль-Хиляль» с августа прошлого года. Он забил за команду 1 гол и сделал 3 результативные передачи в 7 матчах, пропустив большую часть матчей из-за повреждения.