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Неймар: «Врачи предупреждали меня, что такое может быть»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Нападающий «Аль-Хиляля» Неймар прокомментировал свою травму, полученную в матче общего турнира азиатской Лиги чемпионов с «Эстеглялем» (3:0). Бразилец вышел на замену на 58-й минуте встречи, а спустя 29 минут был заменен из-за повреждения.

«Я почувствовал судорогу, но очень сильную! Проведем обследование и надеюсь, что ничего серьезного. Это нормально, что такое происходит через год после той травмы, врачи уже предупреждали меня, поэтому мне нужно быть осторожным и иметь больше игрового времени», — приводит журналист Фабрицио Романо слова Неймара в своих соцсетях.

Этот матч был вторым для Неймара после восстановления от разрыва передней крестообразной связки колена, который он получил в октябре 2023 года.

Неймар. Неймар травмировался во втором матче после годичной паузы. На этот раз повреждение бразильца не такое серьезное
Неймар Сантос
Футбол
ФК Аль-Хиляль
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