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Сегодня, 08:23

Неймар — о восстановлении после «крестов»: «Бывают дни, когда хочется все бросить»

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Нападающий «Аль-Хиляля» и сборной Бразилии Неймар рассказал о своем восстановлении после получения травмы крестообразной связки.

32-летний футболист не выходит на поле с октября прошлого года.

«После этой травмы бывают трудные дни, когда хочется все бросить. Трудно пройти через все это.

Но я воин, который не остановится, пока не добьется своего! Бог — моя сила и моя крепость. Мы будем бороться каждый день», — сказал Неймар в соцсетях.

Контракт Неймара с «Аль-Хилялем» рассчитан до 30 июня 2025 года. Рыночная стоимость форварда составляет 30 миллионов евро по данным портала Transfermarkt.

Футбол
Сборная Бразилии по футболу
ФК Аль-Хиляль
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