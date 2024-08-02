Неймар — о восстановлении после «крестов»: «Бывают дни, когда хочется все бросить»

Нападающий «Аль-Хиляля» и сборной Бразилии Неймар рассказал о своем восстановлении после получения травмы крестообразной связки.

32-летний футболист не выходит на поле с октября прошлого года.

«После этой травмы бывают трудные дни, когда хочется все бросить. Трудно пройти через все это.

Но я воин, который не остановится, пока не добьется своего! Бог — моя сила и моя крепость. Мы будем бороться каждый день», — сказал Неймар в соцсетях.

Контракт Неймара с «Аль-Хилялем» рассчитан до 30 июня 2025 года. Рыночная стоимость форварда составляет 30 миллионов евро по данным портала Transfermarkt.