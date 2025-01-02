Неймар из-за болей в животе пропустил тренировку «Аль-Хиляля»

Форвард «Аль-Хиляля» Неймар не принял участие в тренировке команды 2 января из-за болей в животе, сообщает пресс-служба саудовского клуба.

32-летний бразилец провел два матча в текущем сезоне, сыграв в общей сложности 42 минуты. С ноября он восстанавливается после повреждения бедра, а до этого пропустил год из-за разрыва крестообразных связок.

Неймар перешел в «Аль-Хиляль» из «ПСЖ» в августе 2023 года. Ранее форвард также выступал за «Барселону» и «Сантос».