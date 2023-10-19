Отец Неймара — о травме сына: «Бог дал тебе испытания, чтобы в итоге ты снова поднялся»

Неймар да Силва, отец нападающего саудовского клуба «Аль-Хиляль» и сборной Бразилии Неймара, прокомментировал травму сына.

«Теперь я знаю, почему Саудовская Аравия и «Аль-Хиляль». Бог уже знал, что ему нужно было отделить зерна от плевел… Я не знаю, что сказать тебе, утешить тебя или найти нужные слова для этого момента. Сын! Если бы я мог, я поменялся бы с тобой местами, ради тебя и твоей сестры я бы отдал свою жизнь, чтобы не видеть, как вы страдаете. Бог дал тебе несколько испытаний в жизни, чтобы в итоге ты снова поднялся. Печать Иисуса на нашем лбу приносит бесчисленные битвы и появление коварных врагов, ожидающих поражения либо на поле боя, либо за его пределами. Теперь противники питаются этим моментом.

Это открытое письмо не для тебя, сынок, потому что я уже сказал тебе все, что нужно. В духовном плане это письмо имеет важное значение, и я знаю, с кем мы боремся в этих испытаниях. Я заявляю о том, что Бог предназначил мне быть твоим отцом, твоим наставником, твоим другом, а не менеджером, потому что наша судьба, поверь мне еще раз, мы выберемся из этого, как всегда. Мы там, где и должны быть, поверь мне… Наша семья, друзья, твой нынешний клуб и сборная и футбол будут ждать тебя!» — написал отец Неймара в своих соцсетях.

Неймар получил травму в матче сборной Бразилии с Уругваем (0:2). Ему потребовались носилки, чтобы покинуть поле. У 31-летнего бразильца диагностирован разрыв крестообразной связки и мениска левого колена. Восстановление игрока займет более шести месяцев.