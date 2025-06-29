Футбол
29 июня, 10:36

Роналду: «Мне нравится Саудовская Аравия, рекомендую людям посетить эту чудесную страну»

Алина Савинова

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду порекомендовал посетить Саудовскую Аравию.

«Не думаю, что нужно кого-то убеждать. «Приезжайте и сами посмотрите!» — вот что нужно сказать людям. И я имею в виду не только самые выдающиеся места, но и Эр-Рияд, Джидду. Мне нравится Саудовская Аравия, я рекомендую людям сюда приехать, посетить эту чудесную страну. Тут многое изменилось», — цитирует Роналду пресс-служба «Аль-Насра».

Футболист отметил, что в настоящее время находится на Красном море. По словам португальца, ему нравится это место, поскольку там он чувствует покой.

Ранее 40-летний нападающий продлил контракт с «Аль-Насром» до 2027 года. Он выступает за команду из Саудовской Аравии с января 2023 года. Футболист провел 105 матчей за клуб из Эр-Рияда во всех турнирах, забив 93 мяча и сделав 19 результативных передач.

Криштиану Роналду
Футбол
ФК Аль-Наср
