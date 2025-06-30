Футбол
30 июня, 10:25

Роналду: «Тренерская карьера — не для меня, хотя в жизни все может измениться»

Алина Савинова

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду признался, что не планирует становиться тренером после завершения карьеры игрока.

«Я не тот человек, который мыслит стандартно. Я не лучше других футболистов, просто думаю по-другому. Могу честно сказать: тренерская карьера — не для меня. По крайней мере, не на ближайшие 5, 10 или даже 20 лет. Хотя в жизни все может измениться», — сказал футболист в интервью клубному YouTube-каналу.

Роналду с января 2023 года выступает за «Аль-Наср». Ранее 40-летний нападающий продлил контракт с командой из Саудовской Аравии до 2027-го.

В разные годы своей карьеры португалец также играл за «Манчестер Юнайтед», «Ювентус», «Реал» и «Спортинг». Он является пятикратным победителем Лиги чемпионов и обладателем пяти «Золотых мячей».

