«Мутко против»: Малком объявлен в розыск из-за не выплаты штрафов

Федеральная служба судебных приставов объявила нападающего «Аль-Хиляля» Малкома в розыск, сообщает Telegram-канал «Мутко против». Летом футболист ушел из «Зенита».

По данным источника, бразилец покинул Россию и не оплатил 60 штрафов на 64 тысячи рублей. Из-за этого российские счета Малкома могут быть заблокированы до тех пор, пока с них не спишут деньги. Если штрафы не будут оплачены, то у Малкома могут возникнуть проблемы на границе в России.

Футболист перешел из «Зенита» в «Аль-Хиляль» летом 2023 года. Сумма трансфера составила 60 миллионов евро. Контракт с клубом рассчитан до лета 2027 года.