Моуринью убеждает Роналду присоединиться к «Фенербахче»

Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью лично связывался с форвардом «Аль-Насра» Криштиану Роналду, чтобы убедить его перейти в стамбульский клуб, сообщает Fotomac.

По информации источника, тренер позвонил 39-летнему футболисту и задал ему вопрос о том, счастлив ли он в «Аль-Насре». Также Моуринью дал понять нападающему, что хотел бы видеть его в своей команде.

Отмечается, что спортивный директор «Фенербахче» Мариу Бранку начал переговоры с «Аль-Насром» по возможному трансферу Роналду.

Нападающий выступает за клуб из Саудовской Аравии с января 2023 года. Его контракт с командой рассчитан до лета 2025-го.