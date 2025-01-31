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Сегодня, 19:38

Митай подписал контракт с «Аль-Иттихадом» на 3,5 года

Микеле Антонов
Корреспондент
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Агент экс-защитника «Локомотива» Марио Митая Константинос Георгопалис ответил на вопрос «СЭ» о выкупе футболиста «Аль-Иттихадом».

«Сделку закрыли 25 минут назад. Митай подписал контракт с «Аль-Иттихадом» на 3,5 года», — сказал Георгопалис «СЭ».

21-летний Митай перешел в стан железнодорожников в августе 2022 года, провел за клуб 49 матчей и оформил две голевые передачи. В текущем сезоне футболист выступал на правах аренды за «Аль-Иттихад».

Марио Митай
ФК Аль-Иттихад
ФК Локомотив (Москва)
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