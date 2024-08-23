Мартинес: «Роналду по многим показателям является лучшим нападающим в португальском футболе»

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес оценил перспективы 39-летнего форварда Криштиану Роналду в национальной команде.

Роналду выступает за основную сборную своей страны с 2003 года. На его счету 130 голов в 212 матчах.

«Роналду не тот игрок, что был десять лет назад. Теперь у него больше опыта. Нельзя говорить о его возрасте, ведь есть пример Пепе, который безупречно провел Евро-2024. Опыт Криштиану очень важен, ведь он способен помочь более молодым футболистам. Мы оцениваем Роналду так же, как и других игроков. По многим показателям он является лучшим нападающим в португальском футболе», — цитирует Мартинеса A Bola.

С 2023 года Роналду играет за «Аль-Наср». В минувшем он провел за клуб из Саудовской Аравии 45 матчей во всех турнирах, в которых отметился 44 голами и 13 результативными передачами. До этого командами Роналду были «Манчестер Юнайтед», «Ювентус», «Реал» и «Спортинг».