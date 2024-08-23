Футбол
Саудовская Аравия
Новости
Таблица Календарь Статистика Таблица легионеров Статьи
Главная
Футбол
Саудовская Аравия

Сегодня, 08:59

Мартинес: «Роналду по многим показателям является лучшим нападающим в португальском футболе»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес оценил перспективы 39-летнего форварда Криштиану Роналду в национальной команде.

Роналду выступает за основную сборную своей страны с 2003 года. На его счету 130 голов в 212 матчах.

«Роналду не тот игрок, что был десять лет назад. Теперь у него больше опыта. Нельзя говорить о его возрасте, ведь есть пример Пепе, который безупречно провел Евро-2024. Опыт Криштиану очень важен, ведь он способен помочь более молодым футболистам. Мы оцениваем Роналду так же, как и других игроков. По многим показателям он является лучшим нападающим в португальском футболе», — цитирует Мартинеса A Bola.

С 2023 года Роналду играет за «Аль-Наср». В минувшем он провел за клуб из Саудовской Аравии 45 матчей во всех турнирах, в которых отметился 44 голами и 13 результативными передачами. До этого командами Роналду были «Манчестер Юнайтед», «Ювентус», «Реал» и «Спортинг».

Источник: A Bola
Криштиану Роналду
Футбол
Сборная Португалии по футболу
Роберто Мартинес
1
0
Читайте также
«Барса» бесплатно отпустила Гюндоган в «Манчестер Сити»
Китайский пловец Сунь Янь возобновляет карьеру после допинг-скандала
Посол Антонов исключил появление какой-либо буферной зоны на территории РФ
Детектив с новым тренером, обиженные бывшие. Что происходит с «Ак Барсом» в межсезонье
Захарова заявила о желании тысяч граждан стран НАТО переехать в Россию
Антонов сообщил о принятом в РФ решении об ответе на атаку ВСУ в Курской области
Популярное видео
РПЛ: видео голов 5-го тура 19 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 18 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 17 августа
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Полузащитник «Челси» Палмер выбрал между Роналду и Месси
Новости
RSS RSS
Все новости