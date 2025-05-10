Marca: В «Аль-Насре» поставили под вопрос подписание нового контракта с Роналду

Продление контракта нападающего Криштиану Роналду с «Аль-Насром» находится под угрозой из-за поведения игрока, сообщает Marca.

По информации источника, руководство саудовской команды уже договорилось с португальцем о новом двухлетнем контракте, однако отложило его подписание из-за поведения футболиста после поражения от «Аль-Иттихада» (2:3) в матче 30-го тура чемпионата Саудовской Аравии, Отмечается, что после игры Роналду гневно покинул стадион в игровой форме.

Кроме того, ранее сообщалось, что ФИФА хочет видеть Роналду на клубном чемпионате мира-2025, куда «Аль-Наср» не смог отобраться. ФИФА может предпринять попытки по участию нападающего на турнире.

Роналду выступает за «Аль-Наср» с января 2023 года. За это время 40-летний португалец сыграл за команду 103 матча во всех турнирах, в которых забил 91 гол и отдал 19 результативных передач. При этом, футболист выиграл с командой только один трофей — Кубок арабских чемпионов.

Действующее соглашение Роналду с саудовским клубом рассчитано до июня 2025 года.