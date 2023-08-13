Манчини может продолжить карьеру в Саудовской Аравии

Роберто Манчини может стать главным тренером сборной Саудовской Аравии по футболу, сообщает Corriere della Sera.

По информации источника, представители Федерации футбола Саудовской Аравии хотят, чтобы 58-летний специалист возглавил национальную команду страны, и готовы предложить ему трехлетний контракт.

13 августа стало известно об отставке Манчини с поста главного тренера сборной Италии, которую он возглавлял с 2018 года. Под руководством итальянского тренера команда стала победителем Евро-2020, однако не смогла пройти отбор на ЧМ-2022.