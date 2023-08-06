Малком отреагировал на свой гол в дебютном матче за «Аль-Хиляль»

Форвард «Аль-Хиляля» Малком опубликовал пост после гола в дебютном матче за клуб в 1/4 финала Кубка арабских чемпионов против «Аль-Иттихат» (3:1).

«Командная работа, поздравляю. Идеальная работа», — написал Малком в соцсетях.

Малком выступал за «Зенит» с августа 2019 года. В прошедшем сезоне он стал лучшим бомбардиром чемпионата России, забив 23 мяча в 26 матчах РПЛ. 26-летний бразилец был признан лучшим игроком и нападающим сезона-2022/23 в чемпионате России.

«Аль-Хиляль» выбил команду Бензема с турнира и в полуфинале встретится с победителем матча «Аль-Шабаб» — «Аль-Вахда».