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Сегодня, 05:05

Малком отреагировал на свой гол в дебютном матче за «Аль-Хиляль»

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Аль-Хиляля» Малком опубликовал пост после гола в дебютном матче за клуб в 1/4 финала Кубка арабских чемпионов против «Аль-Иттихат» (3:1).

«Командная работа, поздравляю. Идеальная работа», — написал Малком в соцсетях.

Малком выступал за «Зенит» с августа 2019 года. В прошедшем сезоне он стал лучшим бомбардиром чемпионата России, забив 23 мяча в 26 матчах РПЛ. 26-летний бразилец был признан лучшим игроком и нападающим сезона-2022/23 в чемпионате России.

«Аль-Хиляль» выбил команду Бензема с турнира и в полуфинале встретится с победителем матча «Аль-Шабаб» — «Аль-Вахда».

Малком Филипе (Малком)
ФК Аль-Хиляль
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Гол Малкома в дебютном матче помог «Аль-Хилялю» победить «Аль-Иттихад» Бензема
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