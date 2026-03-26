Роналду вернулся в расположение «Аль-Насра»

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду вернулся в расположение команды. 41-летний португалец проходил реабилитацию после травмы.

«Рад вернуться! Все смотрится хорошо», — написал форвард.

В сезоне-2025/26 Роналду провел 26 матчей, забил 22 гола и сделал 4 результативные передачи.

Ранее стало известно, что нападающий не включен в состав сборной Португалии на ближайший сбор. Португалия 29 марта сыграет с Мексикой, а 1 апреля встретится с США. Обе игры пройдут на выезде — в Мехико и Атланте.