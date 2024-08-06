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Сегодня, 09:09

Роналду вернулся из отпуска в расположение «Аль-Насра»

Руслан Минаев
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Криштиану Роналду.
Фото Global Look Press

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду приступил к тренировкам с клубом после отпуска.

«Вернулся туда, где мое место!» — написал Роналду в соцсети.

Криштиану Роналду с одноклубниками.
Фото Соцсети

39-летний португалец в прошлом сезоне провел за клуб 51 матч и забил 50 голов. В Евро-2024 он сделал одну голевую передачу в пяти матчах.

14 августа «Аль-Наср» сыграет в полуфинале Суперкубка Саудовской Аравии против «Аль-Таавуна». 22 августа «Аль-Наср» примет «Аль-Раед» в 1-м туре премьер-лиги.

Криштиану Роналду
ФК Аль-Наср
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