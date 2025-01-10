Криштиану Роналду установил новый бомбардирский рекорд

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду установил новый бомбардирский рекорд.

9 января нападающий забил пенальти в ворота «Аль-Охуд» (3:1) на 42-ой минуте матча и стал первым футболистом в истории, которому удалось отличиться в 24 календарных годах подряд.

Первый гол в официальных матчах Криштиану записал на свой счет в 2002 году, когда выступал за «Спортинг».

Всего в активе 39-летнего португальца 782 гола на клубном уровне и 135 — в составе сборной Португалии.