Футбол
Саудовская Аравия
Новости
Таблица Календарь Статистика Таблица легионеров Статьи
Главная
Футбол
Саудовская Аравия

Сегодня, 10:19

Криштиану Роналду установил новый бомбардирский рекорд

Сергей Ярошенко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду установил новый бомбардирский рекорд.

9 января нападающий забил пенальти в ворота «Аль-Охуд» (3:1) на 42-ой минуте матча и стал первым футболистом в истории, которому удалось отличиться в 24 календарных годах подряд.

Первый гол в официальных матчах Криштиану записал на свой счет в 2002 году, когда выступал за «Спортинг».

Всего в активе 39-летнего португальца 782 гола на клубном уровне и 135 — в составе сборной Португалии.

Криштиану Роналду
Футбол
Читайте также
В Красноярске зарезали призера международных турниров по вольной борьбе Якименко
СКА растоптан «Спартаком», так больно Ротенбергу еще не делали, сотая победа Профессора. Что произошло в КХЛ 8 января
В РФ планируют снизить срок временной нетрудоспособности на 15%
ВСУ нанесли удар по супермаркету в Донецке
FT сообщила о пересмотре Трампом подхода к окончанию конфликта на Украине
Состоялась жеребьевка мужской и женской сеток Australian Open 2025
Популярное видео
«Челси» — «Шэмрок Роверс»: видеообзор матча
«Астана» — «Челси»: Лига конференций, 5-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Брага»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Бешикташ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Лацио»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Виктория» — «МЮ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Ференцварош»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Монако»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» — «Барселона»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Црвена Звезда»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Слован»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Реал»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Интер»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дубль Тюкавина, победный мяч Мусаева: все голы дня
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Аль-Наср» победил «Аль-Ахдуд», Роналду забил победный гол

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости