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27 ноября 2025, 18:55

Роналду стал акционером испанского ММА-промоушена

Руслан Минаев

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду стал акционером испанского ММА-промоушена Way of the Warrior.

«Нас объединяют ценности, в которые я искренне верю — дисциплина, уважение, стойкость и постоянное стремление к совершенству.

WOW создает нечто уникальное и мощное. Я горжусь тем, что присоединяюсь к этому проекту, чтобы поднять спорт на новый уровень и вдохновить следующее поколение», — написал Роналду в соцсети.

Way of the Warrior был основан в 2019 году. Промоушен провел около 30 турниров, в основном в Мадриде. Одним из владельцев организации является чемпион UFC Илия Топурия.

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Криштиану Роналду
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