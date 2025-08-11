Криштиану Роналду сделал предложение Джорджине Родригес

Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду сделал предложение своей возлюбленной Джорджине Родригес.

«Да, люблю. В этой и всех остальных жизнях», — написала девушка в соцсети, прикрепив фото с кольцом.

Роналду и Родригес находятся в отношениях с 2016 года. Их первая дочь родилась в 2017-м. В апреле 2022-го у пары появились близнецы — мальчик и девочка, но мальчик умер во время родов. У Роналду также есть еще трое детей.