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Роналду: «Я не виноват, что я самый известный и популярный. Цифры не обманывают»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду ответил на вопрос о своей популярности.

«Я не виноват в том, что я самый известный, самый популярный, людям нравится Криштиану. Пойти в бар и посмотреть на проезжающие машины так, чтобы меня не узнали? Зачем мне думать о том, что невозможно? Я другой и точка. Цифры не обманывают — в футболе и за его пределами. Поэтому мне не нужно хвастаться. Или я хвастаюсь правдой», — цитирует Роналду Marca.

5 февраля форварду исполнится 40 лет. Роналду выступает в «Аль-Насре» с января 2023 года. 31 января он стал первым футболистом в истории, выигравшим 700 матчей на высшем клубном уровне.

Ранее Роналду также играл за «Манчестер Юнайтед», «Ювентус», «Реал» и «Спортинг». На его счету 105 голов в 215 матчах в сборной Португалии.

Криштиану Роналду
Футбол
ФК Аль-Наср
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