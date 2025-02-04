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Роналду — о соперничестве с Месси: «Мы 15 лет делили призовые места и всегда хорошо ладили»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду ответил на вопрос о соперничестве с форвардом сборной Аргентины Лионелем Месси.

«Мы 15 лет делили призовые места и всегда хорошо ладили. Я помню, как однажды переводил его слова на английский, было забавно. Он всегда хорошо относился ко мне. Он защищал свои клуб и сборную, а я — свои. Мы подпитывали друг друга. Были годы, когда у нас была здоровая борьба, как у Сенны и Проста», — приводит слова Роналду Marca.

Месси является рекордсменом в истории футбола по числу полученных «Золотых мячей». Его признавали лучшим футболистом мира 8 раз. Роналду с 5 наградами занимает второе место в истории.

Криштиану Роналду
Лионель Месси
Футбол
ФК Аль-Наср
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