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Криштиану Роналду посвятил гол в матче с «Аль-Райяном» своему отцу

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Криштиану Роналду.
Фото Reuters

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду посвятил свой гол в матче 2-го тура групповой стадии азиатской Лиги чемпионов против «Аль-Райяна» своему отцу.

Португалец отличился на 76-й минуте встречи, его мяч стал победным.

«У сегодняшнего гола особенный вкус. Я бы хотел, чтобы мой отец был жив, ведь сегодня его день рождения», — приводит журналист Фабрицио Романо слова Роналду.

Отец Криштиану Роналду, Жозе Диниш Авейру скончался 7 сентября 2005 года в возрасте 52 лет. Футболист узнал об этом накануне матча отборочного турнира ЧМ-2006 против сборной России (0:0). Несмотря на новость, форвард принял участие в матче, а на следующий день вернулся в Португалию.

30 сентября 2024 года Жозе Динишу Авейру мог исполниться 71 год.

Криштиану Роналду
Футбол
ФК Аль-Наср
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