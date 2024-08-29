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Криштиану Роналду поставил себе цель — забить 1000 голов за карьеру

Евгений Козинов
Корреспондент
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Криштиану Роналду.
Фото Global Look Press

Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду в интервью с бывшим одноклубником Рио Фердинандом заявил о намерении забить 1000 голов за карьеру. Он понимает, что историческая отметка может быть достигнута примерно в возрасте 41 года.

«Я хочу достичь отметки в 1000 голов. Если у меня не будет травм, это для меня самое важное, я хочу этого. Для меня лучшая отметка, которую я могу достичь в футболе, — это достичь, во-первых, 900 голов. После этого моя задача — достичь отметки в 1000 голов.

Все голы, которые я забил, есть на видео. Они все есть на видео. Послушайте, я уважаю их всех [Пеле и Ди Стефано]. И если вы хотите больше голов, я могу посчитать их на тренировках. И я докажу людям потом. Они предпочитают того или иного игрока, называя лучшим. Мне все равно», — сказал Роналду в новом видео на своем YouTube-канале.

На данный момент у 39-летнего португальца 899 забитых голов за взрослую карьеру за клуб и сборную.

Криштиану Роналду
Футбол
ФК Аль-Наср
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