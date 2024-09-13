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Криштиану Роналду первым в мире набрал миллиард подписчиков в социальных сетях

Евгений Козинов
Корреспондент
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Криштиану Роналду.
Фото AFP

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду сообщил, что набрал 1 миллиард подписчиков во всех социальных сетях в сумме.

«Мы вошли в историю — 1 МИЛЛИАРД подписчиков! Это больше, чем просто число — это свидетельство нашей общей страсти, стремления и любви к игре и не только.

От улиц Мадейры до крупнейших сцен мира я всегда играл для своей семьи и для вас, и теперь нас миллиард вместе.

Вы были со мной на каждом шагу, через все взлеты и падения. Это наше путешествие, и вместе мы показали, что нет пределов тому, чего мы можем достичь.

Спасибо за веру в меня, за вашу поддержку и за то, что вы стали частью моей жизни. Лучшее еще впереди, и мы продолжим бороться, побеждать и творить историю вместе», — написал Роналду в соцсети.

Криштиану Роналду
Футбол
ФК Аль-Наср
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