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Криштиану Роналду первым в истории забил 600 голов на топ-уровне

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Криштиану Роналду.
Фото Reuters

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду забил один гол в матче 6-го тура чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Орубы» (3:0).

Как сообщает Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS), этот мяч стал для 39-летнего форварда 600-м за карьеру на высшем уровне (в топ-дивизионах чемпионатов стран, в которых выступал игрок). Футболист первым в истории достиг этой отметки.

Второе место по числу голов на высшем уровне в истории занимает нападающий «Интер Майами» Лионель Месси (556), на третьей строчке — бывший форвард «Барселоны» Ромарио.

Криштиану Роналду выступает за «Аль-Наср» с 2023 года. До этого футболист выступал за «Спортинг», «Манчестер Юнайтед», «Реал» и «Ювентус».

Криштиану Роналду
Футбол
ФК Аль-Наср
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