Роналду отдал одноклубнику приз лучшему игроку матча в чемпионате Саудовской Аравии

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду передал одноклубнику Абдулле Аль-Хамдану награду лучшему игроку матча 11-го тура чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Файсали» (3:1).

41-летний португалец был признан лучшим игроком встречи, однако решил отдать приз Аль-Хамдану, который забил первый мяч «Аль-Насра» в матче.

Роналду также отметился голом. Этот мяч стал для него 982-м в карьере. Таким образом, португальцу осталось забить 18 голов до отметки в 1000 мячей.

Следующий матч «Аль-Наср» проведет 26 октября против «Аль-Васла» из ОАЭ в третьем туре общего этапа азиатской Лиги чемпионов.

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