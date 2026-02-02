Криштиану Роналду не вошел в заявку «Аль-Насра» на матч с «Аль-Риядом»

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду не вошел в заявку команды на игру с «Аль-Риядом» в 20-м туре чемпионата Саудовской Аравии.

Игра пройдет на домашнем стадионе «Аль-Рияда» 2 февраля. Начало — в 18.15 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что 40-летний португалец угрожал бойкотировать матч из-за недовольства политикой владельцев клуба. Футболист обвиняет Фонд государственных инвестиций (PIF) в недостаточных инвестициях и отсутствии амбиций в спортивной политике.