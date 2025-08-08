Роналду — о «Золотом мяче» 2025 года: «Это фикция»

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду, говоря о значимости «Золотого мяча» в 2025 году, назвал награду фиктивной.

40-летний португалец четвертый год подряд не попал в список номинантов на приз лучшему футболисту года. Всего за карьеру Роналду выигрывал «Золотой мяч» пять раз. Больше него данную награду получал только аргентинец Лионель Месси (8).

«Золотой мяч» в этом году? Для меня это фикция», — цитирует футболиста Al Nassr Zone.

7 августа журнал France Football объявил 30 номинантов на приз лучшему футболисту года. Церемония награждения состоится в Париже 22 сентября. В прошлом году обладателем «Золотого мяча» стал хавбек «Манчестер Сити» Родри.