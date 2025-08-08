Футбол
8 августа, 20:30

Роналду — о «Золотом мяче» 2025 года: «Это фикция»

Алина Савинова

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду, говоря о значимости «Золотого мяча» в 2025 году, назвал награду фиктивной.

40-летний португалец четвертый год подряд не попал в список номинантов на приз лучшему футболисту года. Всего за карьеру Роналду выигрывал «Золотой мяч» пять раз. Больше него данную награду получал только аргентинец Лионель Месси (8).

«Золотой мяч» в этом году? Для меня это фикция», — цитирует футболиста Al Nassr Zone.

Стали известны 30 номинантов на &laquo;Золотой мяч&raquo; 2025 года.Есть список номинантов на «Золотой мяч»: Хвича, Дембеле, Ямаль, Салах и другие. Кто возьмет награду?

7 августа журнал France Football объявил 30 номинантов на приз лучшему футболисту года. Церемония награждения состоится в Париже 22 сентября. В прошлом году обладателем «Золотого мяча» стал хавбек «Манчестер Сити» Родри.

  • serkonol

    у роналду 1 незаслуженный, у месии 5-6.

    09.08.2025

  • serkonol

    100% прав!

    09.08.2025

  • A1eksey

    Конечно фикция: столько раз незаслуженно кристина и месси ее получали...

    08.08.2025

  • zg

    А чей то?Жабо душит?

    08.08.2025

  • Иван Л.

    Всё как вчераааа, но без тебья?яяяя

    08.08.2025

