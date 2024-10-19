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Роналду: «Мы никогда не сдаемся»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду прокомментировал победу над «Аль-Шабабом» (2:1) в матче 7-го тура чемпионата Саудовской Аравии. 39-летний португалец на 90+7-й минуте реализовал пенальти и принес своей команде победу.

«Мы никогда не сдаемся», — написал Роналду в социальной сети.

«Аль-Наср» продлил серию без поражений до семи матчей — 5 побед и 2 ничьих. Команда набрала 17 очков и занимает второе место в таблице премьер-лиги. «Аль-Шабаб» с 12 очками — на 4-й строчке.

Криштиану Роналду
Футбол
ФК Аль-Наср
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