Роналду: «Мы никогда не сдаемся»

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду прокомментировал победу над «Аль-Шабабом» (2:1) в матче 7-го тура чемпионата Саудовской Аравии. 39-летний португалец на 90+7-й минуте реализовал пенальти и принес своей команде победу.

«Мы никогда не сдаемся», — написал Роналду в социальной сети.

«Аль-Наср» продлил серию без поражений до семи матчей — 5 побед и 2 ничьих. Команда набрала 17 очков и занимает второе место в таблице премьер-лиги. «Аль-Шабаб» с 12 очками — на 4-й строчке.