Роналду: «Для Феликса «Аль-Наср» — это лучший вариант, чем играть в португальской лиге»

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду прокомментировал переход в саудовский клуб Жоау Феликса.

«Воровать — дурной тон; никто никогда ничего не крал у «Бенфики». Все знают Жоау — он очень талантлив. Думаю, Феликс нам очень поможет в чемпионате Саудовской Аравии, где очень высокая конкуренция. Думаю, для Феликса это был лучший вариант, чем играть в португальской лиге; просто посмотрите, сколько звезд в Саудовской Аравии. Несмотря на то что он не играет в Лиге чемпионов, это было очень мудрое решение с его стороны. Звонить Феликсу, чтобы убедить? Я этим не занимаюсь. Это не моя работа. Журналисты так говорили, но моя работа — тренироваться и играть», — цитирует A Bola Роналду.

В конце июля «Аль-Наср» объявил о переходе 25-летнего португальца из «Челси». По сообщениям СМИ, сумма трансфера составила 30 миллионов евро.