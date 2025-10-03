Футбол
Саудовская Аравия
Новости
Саудовская Аравия

Сегодня, 09:30

Консейсау подпишет контракт с «Аль-Иттихадом» до 2027 года

Сергей Разин
корреспондент

Португальский специалист Сержиу Консейсау близок к тому, чтобы возглавить «Аль-Иттихад», сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, 50-летний португалец подпишет контракт до 2027 года. В ближайшее время стороны должны уладить все формальности.

Консейсау с декабря 2024 года по июнь 2025 года работал в «Милане». Также он тренировал «Порту», «Нант», «Витория Гимарайнш», «Брагу», «Академику» и «Ольяненсе».

28 сентября «Аль-Иттихад» объявил о расторжении контракта с французом Лораном Бланом. За два дня до этого команда потерпела поражение от «Аль-Насра» (0:2) в 4-м туре чемпионата Саудовской Аравии. Блан возглавлял «Аль-Иттихад» с июля 2024 года.

Сержиу Консейсау
ФК Аль-Иттихад
