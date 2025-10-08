Консейсау подписал контракт с «Аль-Иттихадом»

«Аль-Иттихад» подписал с португальским тренером Сержиу Консейсау контракт до июня 2027 года, сообщил в соцсети X инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, в тренерский штаб 50-летнего португальца войдут Жоау Кошта, Сираман Дембеле, Фабиу Моура, Диамантино Фигейреду, Ведран Рунье и аналитик Эдуарду Оливейра.

Консейсау с июня 2025 года без клуба после ухода из «Милана». Также он работал в «Порту», «Нанте», «Витории Гимарайнш», «Браге», «Академике» и «Ольяненсе».

28 сентября «Аль-Иттихад» объявил о расторжении контракта с французом Лораном Бланом. За два дня до этого команда потерпела поражение от «Аль-Насра» (0:2) в 4-м туре чемпионата Саудовской Аравии. Блан возглавлял «Аль-Иттихад» с июля 2024 года.